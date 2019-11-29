Промоутер назвав терміни нового бою і суперника українського боксера Усика

Український боксер Олександр Усик, з яким нещодавно виявив бажання боксувати репобежденный Дюбуа, може провести наступний поєдинок в кінці зими проти британського супертяжа Дерека Чісори.

Про це повідомив промоутер Matchroom Boxing Едді Хирн, передає Twitter-аккаунт компанії.

«Я щойно спілкувався з Усиком і намагався домовитися з ним з приводу бою з Чісорою на кінець лютого. Це буде гучний поєдинок. Усик вже став суперзіркою у Великобританії. Що стосується форми, то після зустрічі з Візерспуном він зрозумів, що йому слід додати у вазі», — зазначив Хирн.

Варто відзначити, що на кону бою може бути пояс чемпіона за версією WBO в суперважкій вазі, якщо він стане вакантним після реваншу між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом.