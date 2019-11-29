Юсупова: «Чорна п’ятниця» по-українськи, це +300% до і -80% на знижку. Країна так бідує, що знесли всі полиці в магазинах

«Чорна п’ятниця» по-українськи, це +300% до і -80% на знижку. Країна так бідує, що знесли всі полиці в магазинах. Про це у своєму блозі пише популярна блогер і волонтер Наталя Юсупова.

Блогер розповідає, що заїхала сьогодні ввечері купити мамі парфум і від побаченого на полицях магазинів з’явилася посмішка, адже залишилися тільки маленькі міліграми, «пляшки» в кілька тисяч скупили ще до обіду. Цінник на светр був 2 тисячі місяць тому, сьогодні зі знижкою -50, вже 2,500 грн. В торгових центрах Армагеддон, таке відчуття, що завтра кінець світу і шмоток більше не буде.

За словами Юсупової, бензин настільки дорогий, що пробки в кілька кілометрів, тисячі людей, всі з перевернутими очима носяться по бутіках, в інтернет-магазинах збої з-за кількості замовлень, країна занурилася в масовий шопінг. А по телебаченню знову розповідають, як країна бідує. В обмінники кажуть, що іноземці здають по 50-100 доларів, а українці тисячі приносять на обмін. Ось таке нині «зубожиння».