«Втрата територій і життя тисяч людей»: Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна щоразу платить дуже високу ціну за російські знижки на газ

Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що фракція «Європейської солідарності» застерігає нинішню українську владу від прямих двосторонніх газових переговорів з Російською Федерацією.

За словами народної обраниці, що представляє в парламенті політичну силу Петра Порошенка, Україна щоразу платить надто високу ціну за російські знижки на газ — це не тільки втрата територій, але і життя тисяч громадян.

Небезпека запропонованих росіянами знижок сьогодні повинен розуміти кожен український школяр. Це можна порівняти з ситуацією в нечистому на руку супермаркеті. Уявіть, що ви підходите до каси, і раптом розумієте, що ніякої знижки насправді немає. За товар доведеться заплатити значно дорожче, проте повернути його на полицю вже не можна.

Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що якщо проаналізувати історію українсько-російських відносин, то можна побачити, яку дорогу ціну платила наша країна кожний раз, коли домовлялася з росіянами про знижки на газ. Ті знижки, які Москва надала Києву в 1997 і в 2010 роках обернулися для України втратою частини своєї території і загибеллю тисяч людей на Донбасі.