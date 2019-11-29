«Ти повинен щоранку роздягнутися на «шмона» догола і присісти два три рази»: Балух розповів про знущання в російській в’язниці

В інтерв’ю журналісту Віталію Дейнеге колишній політв’язень Кремля, кримчанин Володимир Балух розповів, що йому довелося пережити в російській в’язниці. Відео інтерв’ю опублікувала волонтерська організація «Повернись живою» на сторінці в Facebook.

Так, українець зізнався, що росіяни вимагають підпорядкування і жорстоко катують ув’язнених.

«Це вони змушують робити абсолютно всіх. Якихось вимог, які окремо мене стосувалися, за винятком деяких моментів, таких не було. А все це «ти повинен, ти зобов’язаний»… Ти повинен щоранку роздягнутися на «шмона» догола і присісти два три рази… Самі принизливі речі. Також всі ці постійні так звані шмони при етапуванні… Кожен раз вони супроводжуються різними принизливими командами», — розповів український Герой. Нагадаємо, раніше Балух, колишній в’язень Кремля, якого 7 вересня звільнили з російського полону, розповів, що в Криму повернеться або на танку, або на військовому літаку. «Збираюся (повертатися. – Ред.), і поки не вибрав транспорт. Ще думаю, на військовому (літаку) АН, або (танку) Т-90, або (танку) Оплоті», — говорить Балух.

«Ми вже про це домовилися. І я був здивований, що мама погодилася, тому що очікував зустріти значно більший опір. Як тільки тут будуть створені мені зрозумілі умови, обов’язково її заберу», — зазначив він.