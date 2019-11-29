Під Дніпром водій врізався в поліцейських і напав на патрульного

У ніч на п’ятницю, 29 листопада в м. Первомайську Дніпропетровської області порушник врізався в автомобіль патрульних поліцейських.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції області.

Так, близько 00:45 поліцейські зафіксували порушення правил дорожнього руху з боку водія Opel Vectra. Він створив аварійну ситуацію, і коли правоохоронці закликали його зупинитися, він прискорився і врізався в автомобіль патрульних поліцейських.

Порушника вдалося затримати, ним виявився 32-річний місцевий житель. Було відкрито провадження за ч.2 ст.345 КК України (погроза або насильство по відношенню до правоохоронців). Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також було складено протокол про водіння в нетверезому стані, невиконання вимоги про зупинку і порушення ПДР.