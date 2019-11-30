Українські війська понесли чергові втрати на Донбасі

У зоні бойових дій на Донбасі 29 листопада внаслідок обстрілу противника загинув український військовий.

Про це повідомили на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

Обставин смерті бійця ЗСУ та його особисті дані поки не повідомляють.

Окрім того, у повідомленні зазначають, що за поточну добу збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Обстрілювали позиції українських військових поблизу Водяного, Кримського та Широкиного з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, з мінометів калібру 82 мм й ручних протитанкових гранатометів.