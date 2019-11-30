В Кропивницькому жінці відірвало мізинець дверима маршрутки (відео)

У Кропивницькому подорож громадським транспортом завершилася для пенсіонерки ампутацією частини мізинця. Пасажирка намагалася зайти у переповнений мікроавтобус, коли двері раптом зачинилися.

Постраждала 70-річна Клавдія Цима того вечора поверталася з правнучкою з кінотеатру і пару зупинок вирішили під’їхати на маршрутці. “Двері закриваються і відчуваю, що щось зажало. Кажу, що у мене нігтя відірвало. Я не бачила, що у мене вже там пучки немає”, – згадує жінка.

Потерпіла перемотала палець хусткою, доїхала додому. Коли побачила, що їй відірвало пів пальця, то на таксі поїхала до травмпункту

Своєю чергою, водій маршрутки, де жінка отримала травму, каже, що про небезпеку попереджав. “Кажу, жіночко, не варто сюди заходити. Тричі сказав. Вона внучку запхнула і сама теж”, – каже водій Анатолій Малєванкін.

Потерпілу ці слова обурюють: “Не говорив він, що маршрутка повна, що я не повинна заходити. Такого не було”.

Жінка лікується власним рахунком. Аби отримати компенсацію від страхової, все треба було робити інакше, пояснили юристи. “Варто викликати поліцію, у більшості випадків- ще й швидку. Вона забере з місця пригоди. Варто мати квиток, який підвердить, що є договір перевезення”, – каже адвокат Віталій Собкович.

Квитка жінка не мала, бо навіть проїзд оплатити не встигла, пояснює водій. “Ми проконсультувалися у нашій страховій. Квитка немає, звернення не було. Випадок не зафіксований. Зрозуміло, що ми зі свого боку допоможемо цій сім’ї”, – каже директорка автотранспортного підприємства Тетяна Глобенко.

На підприємстві обіцяють провести позапланові інструктажі для водіїв. Потерпілій лікарі обіцяють зняти шви вже за два тижні.