Викрадали людей і вимагали гроші: на Херсонщині затримали небезпечну банду

Поліція викрила зловмисників, які промишляли здирством і викраденням людей на Херсонщині. Кажуть, тримали в страху цілий район. Забирали у людей гроші, які ті нібито повинні.

За словами поліції, одного місцевого били і залякували, щоб віддав дві тисячі доларів. Затримали двох зловмисників коли ті, власне, і забирали гроші. Тепер їм загрожує до 12 років за гратами.

“Зловмисники погрожували потерпілому вбивством і розправою над його сім’єю в разі невиконання вимог. Крім того, йому завдали тілесних ушкоджень. Злочинці навіть відкрито заволоділи його транспортним засобом”, – заявив начальник поліції Віталій Стрижак.