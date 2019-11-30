На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну

У п’ятницю, 29 листопада, на кордоні зі Словаччиною прикордонники Чопського підрозділу затримали вантажівку з 370 кг контрабандного героїну.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Відзначається, що машина була заповнена речовиною темно-коричневого кольору. Припущення про те, що це наркотичні засоби, підтвердив експрес-аналіз.

За даними прикордонників, вантажівка прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Ужгород». Транспортним засобом, яким керував українець, перевозився вантаж фанери і за документами його повинні були доставити в Німеччину.

Однак прикордонники ініціювали поглиблену перевірку транспортного засобу. В результаті огляду разом з представниками митниці всередині клеєної фанери і було знайдено заховані наркотики.

Про знахідку також поінформували правоохоронні органи. Загалом зі схованок вилучили 374 кілограма наркотичної речовини.