У Москві В готелі сталася кривава стрілянина: деталі ПП

У суботу, 30 листопада, в Москві (Росія) в готелі «Останкіно» сталася стрілянина.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, конфлікт стався між двома постояльцями готелю.

Попередньо встановлено, що один з чоловіків вистрілив в іншого з травматичної зброї. Постраждалий Умар Катаєв поранений в обличчя і його доставили в реанімацію Боткінської лікарні.

Телеграм-канал Life Shot повідомив, що стікав кров’ю, Катаєв сам спустився по сходах до виходу, де його вже передали бригаді лікарів. Весь підлогу готелю залитий кров’ю. У чоловіка три кульові поранення – в потилицю, ліве око і плече.

Стрілянину з травматичного рушниці, за попередніми даними, відкрив 32-річний Сайтахмед Баштаров в одному з готельних номерів, повідомляє Telegram-канал «Baza».

На даний момент російські поліцейські ведуть пошук чоловіка, який зник з місця злочину на автомобілі «Лада-Веста».