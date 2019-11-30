У Росії Путіна публічно дорікнули анексією Криму

У Росії в Ленінградській області на станції «Сіверська» в вагоні електрички розвісили плакати із засудженням злочинів президента Володимира Путіна.

Підтверджують фото з’явилися в Telegram-каналі Baza.

Зокрема, на листівках, які були надруковані в стилі фірмової продукції «РЖД», написали про анексію українського Криму і трагедію в Беслані, яка забрала життя дітей.

Також на плакатах написали про теракт під час вистави «Норд Ост» і про вибухи в 1999 році.

Хто автор цієї імпровізованої виставки, і як давно повісили плакати, поки невідомо.

Російська поліція назвала подію «екстремізмом» і пообіцяла знайти друкарню, в якій виготовили листівки.