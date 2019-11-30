У Миколаєві військовий намагався викрасти авто з чужою дружиною

У Миколаєві військовий викрав службовий автомобіль, а потім намагався викрасти Mercedes з жінкою всередині.

Про це повідомляє ГУ НПУ Миколаївської області, пригода сталася в п’ятницю, 29 листопада.

Встановлено, що до власника іномарки підійшов незнайомець і попросив допомогти завести з буксира його Chevrolet Niva. Чоловік погодився і пішов до авто, в цей час зловмисник увірвався в салон німецького авто і намагався виїхати.

В цей час в салоні авто була дружина потерпілого, яка почала виштовхувати зловмисника з сидіння водія, однак автомобіль вже почав рух. Але власник авто встиг зупинити машину, перешкодивши викрадачеві виїхати.

Після цього чоловік витягнув з авто незнайомця, який почав тікати з місця події, залишивши Chevrolet Niva.

Поліція затримала підозрюваного через кілька годин. Ним виявився неодноразово судимий 42-річний військовослужбовець, який вранці також викрав службовий Chevrolet Niva, а коли у нього скінчилося пальне, вирішив викрасти Mercedes.

За даним фактом поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 КК. До Йому загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до п’яти років.