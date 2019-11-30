Поліція затримала трьох «злодіїв в законі» за місяць

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань МВС України за один місяць затримали трьох найвпливовіших «злодіїв в законі». Зараз їх чекає депортація, передає прес-служба поліції.

«Дато Сфан», «Тенго Пітерський» (він же — «Тенго Гальський») і «Лаша Очамчирський» за рішенням суду на півроку поміщені в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з подальшим примусовим видворенням за межі України», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що це вже не перший раз, коли злочинці повертаються в Україну і намагаються відновити свій вплив.

«Криминалитеты» планували встановити контроль за злочинними групами, які вчиняють тяжкі і особливо тяжкі злочини, зокрема – розбійні напади, квартирні крадіжки, викрадення автомобілів, викрадення громадян, вимагання тощо. Заради продовження «традицій» планувалося залучати молодь до діяльності організованих злочинних груп», — підкреслюється в повідомленні.

Так, в Одесі співробітники затримали «Дато Сфана», за плечима якого 21 рік ув’язнення за тяжкі злочини.

Фото: npu.gov.ua

У Рівненській області затримали «Тенго Пітерського», який їхав на зустріч з «друзями», щоб обговорити питання перерозподілу сфер впливу.

Фото: npu.gov.ua

А в Києві 14 листопада затримали «Лашу Очамчирського», більш відомого як «Сван». У кримінальному середовищі він виступає в ролі «третейського судді» і підтримує дружні відносини з кримінальними авторитетами різних країн.

Фото: npu.gov.ua