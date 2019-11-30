«Рішення змінено»: Геращенко розповіла, чому Пристайко їде на саміт НАТО

Українська влада повинна максимально ефективно використовувати кожну можливість для того, щоб нагадувати міжнародним партнерам України про наслідки російської агресії і зміцнювати позиції нашої держави в світі.

Так на своїй сторінці в мережі Facebook прокоментувала співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко інформацію про те, що команда президента Володимира Зеленського під тиском депутатів з опозиції, експертного середовища та громадянського суспільства змінила своє рішення не брати участь в саміті НАТО в Лондоні 3-4 грудня.

Як стало відомо, на зустрічі НАТО Україна таки буде представлена міністром закордонних справ україни Вадим Пристайко.

«Коли критика ефективна. Хвиля невдоволення опозиції та зауваження експертного середовища змусили владу переглянути своє рішення про неучасть заході високого рівня НАТО. «Європейська Солідарність» чи не єдина з політичних сил неодноразово піднімала питання про необхідність активної участі влади у всіх заходах НАТО, як це робила наша команда, президент Порошенко і профільні міністри. Міністр закордонних справ Пристайко почув нашу критику і таки поїде в Лондон, де візьме участь у конференції Альянсу. Тим більш актуальною стає заяву ВР із закликом надати Україні ПДЧ. Сподіваюся, парламент прийме заяву вже у вівторок», – зазначила Ірина Геращенко.

Як відомо, фракція «Європейська Солідарність» вимагає від парламенту ухвалити постанову про підтвердження намірів України отримати План дій щодо членства в НАТО.

«Влада повинна щодня нагадувати нашим міжнародним партнерам, яку високу ціну платить Україна за захист безпеки всієї Європи. По-моєму, сама Європа не до кінця усвідомлює наш внесок у спільну безпеку. Ми заслужили ПДЧ. Так, його б не дали в Лондоні. Але якщо ми не будемо нагадувати про несправедливо заблокованому ПДЧ у 2008-му, то не отримаємо План ніколи», – зазначає Ірина Геращенко.