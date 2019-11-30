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В Одесі після епопеї з порно розгорівся новий «голий» скандал

30.11.2019

В одеському фітнес-клубі Fitness Stadium, який розташований на стадіоні «Чорноморець» у парку Шевченка, в жіночій роздягальні встановлені відеокамери. Це обурило одну з клієнток.

Про це повідомив Тelegram-канал «Хydessa», який опублікував фрагмент її листування з адміністрацією клубу.

Кореспонденту ” Обозревателя в Fitness Stadium підтвердили, що в жіночих роздягальнях дійсно встановлені камери і це зроблено для безпеки клієнток. У клубі додали, що ця опція прописана в договорі, який підписують відвідувачки. Мабуть, не всі з них його читали.

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