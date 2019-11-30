У мережі стало відомо про ще дві нахабні витівки сепаратистів в Полтаві, крім розбитого пам’ятника героям війни на Донбасі, вандали вчинили ще два правопорушення.

Про це повідомляє голова Полтавської організації ВО “Свобода” Юліан Матвійчук в Facebook.

На вулиці Сінній спалили волонтерський автобус Фольксваген Т4.

Також цієї ночі розбили підставку для квітів на дошці Герою України Сергію Лимареві.

“Між дошкою, меморіалом і мікроавтобуса не близьку відстань, досить визначити авто, на якому пересувалися виродки”, – пише Матвійчук.