У мережі стало відомо про ще дві нахабні витівки сепаратистів в Полтаві, крім розбитого пам’ятника героям війни на Донбасі, вандали вчинили ще два правопорушення.
Про це повідомляє голова Полтавської організації ВО “Свобода” Юліан Матвійчук в Facebook.
На вулиці Сінній спалили волонтерський автобус Фольксваген Т4.
Також цієї ночі розбили підставку для квітів на дошці Герою України Сергію Лимареві.
“Між дошкою, меморіалом і мікроавтобуса не близьку відстань, досить визначити авто, на якому пересувалися виродки”, – пише Матвійчук.