Журналіст: Рейтинг Зеленського падає, тому що він і його команда — імітатори

Чому впав рейтинг Зе. Тому, що народ почав розуміти, що вони всі імітатори. Вони так і не стали політиками.

Вони грають ролі в політиці. Президента, прем’єра, міністра, депутата, голови Офісу президента, який так хоче бути схожим на маленького Коломойського. А оскільки життєвого і політичного досвіду немає, виходять Голобородько, Попандопуло, Проня Прокопивна.

Рейтинг падає, тому що немає реакції ні на що — ні на вимоги вирішити тарифне питання в рамках обіцяного. Ні на скандали із зарплатою в конвертах, ні на юзиков, ні на онаністів з повіями по 100 баксів. Всі розуміють або почали розуміти: те, що відбувається не серйозно, по справжньому. Що політика в іншому місці. Тому те, що сказала Бородата Бабуся цікавить більше ніж те, що сказав Зеленський.