У мережі показали відео незвичайної чорної п’ятниці в Канаді

В мережі опублікували цікавий ролик, як в одному з супермаркетів Канади зустрічали покупців у «чорну п’ятницю» 29 листопада.

Відповідне відео опублікували в Twitter-акаунті #MDK.

На кадрах видно, що в момент відкриття продавці зустрічають покупців оплесками, а ті, не влаштовуючи ажіотаж, бійки і штовханину, як це зазвичай буває, цивілізовано заходять в приміщення супермаркету. А оплески так і не вщухають.

Чорна п’ятниця у Канаді.

Виявляється по-людськи теж можна pic.twitter.com/6a8YvhDOHQ

— #MDK (@mudakoff) November 30, 2019