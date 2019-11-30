“Присяга народу і коханій”: 11 нацгвардійців із 7 міст України освідчилися своїм дівчатам

Сьогодні у Національній гвардії України освідчилися своїм коханим 11 солдатів нового покличу. Три пропозиції одруження прозвучали у Вінниці, дві в Харкові та Запоріжжі та по одній у Києві, Львові, Херсоні та Одесі.

Про це в суботу, 30 листопада, інформує пресслужба Нацгвардії.

У Вінниці троє нацгвардійців освідчились коханим просто під час складання військової присяги на Європейській площі дівчатам, які приїхали проводжати їх на службу. Товариші спланували все заздалегідь, а от для наречених це виявився сюрпризом.

“Гвардійці намагаються є ятати і поєднати дві чи не найбільші присяги свого життя: народу та коханій. Як захисник родини великої української і маленької – власної, яку планує створити”, – кажуть у пресслужбі НГУ.

Молодий солдат Віталій Харченко з Міжнародного центру Нацгвардії, поблизу Києва, теж зробив важливий крок у своєму житті – освідчився в коханні своїй дівчині Оксані.

“Чому саме зараз вирішив зробити пропозицію Оксані? Та тому, що кохаю її і вона мене теж. Сьогодні відбулась важлива подія в моєму житті – я склав присягу Батьківщині. Даю її і своїй дівчині. Присяга, як і любов – одна на все життя”, – каже він.

Зі своєю обраницею Марією Ростислав Мальцев із військової частини 4114 зустрічається з 9-го класу.

“Сьогодні вирішив зробити їй сюрприз, щоб вона є ятала освідчення на все життя. Був впевнений, що вона навіть не здогадується. А коли я відслужу строкову службу і повернуся, тоді ми одружимося”, – розповідає новоспечений військовослужбовець.