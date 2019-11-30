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В Одесі виконавиця хіта «Охорона, скасування» потрапила у ДТП

30.11.2019

Автор хіта «Охорона, скасування» відома українська співачка Jerry Heil потрапила в ДТП після концерту в Одесі.

Про те, що трапилося з нею в суботу, 30 листопада, дівчина повідомила в Instagram, зізнавшись, що таке з нею сталося вперше.

«Вперше в моєму житті це сталося. Я потрапила в аварію. В нас в’їхала тачка», — сказала Jerry Heil, додавши, що перед поїздкою у неї було погане передчуття.

 
 

Незабаром стало відомо, що автомобіль, в якому їхала співачка, ззаду врізалася інша легковик. Ніхто з учасників ДТП серйозно не постраждав.

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