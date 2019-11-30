«Куля залетіла під очей і пробила мозок»: лікар розповів про «воскресіння» героя ООС

Лікарі Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова врятували військовослужбовця, який отримав тяжке поранення в зоні проведення ООС.

Про це повідомив колишній працівник лікарні Олексій Марченко на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що важко поранений навіть вийшов на прогулянку.

Як згадує лікар, бійця Володимира Товкиза з важким наскрізним кульовим пораненням в голову доставили в лікарню Мечникова зранку 26 вересня. Його стан був вкрай важким.

«Вова сам не дихав, серце майже не билося, тиск наближався до 0, глибока кома, реакцій блискавиць на світло немає. За 30 хвилин стабілізували тиск, виконана СКТ головного мозку. Масштаби руйнувань вражали. Куля залетіла під праве око, розтрощила стінки гайморової пазухи пролетіла наскрізь всі права півкуля мозку, пробила потиличну кістку і зупинилася під шкірою», – написав він.

Разом з завідувачем нейрохірургічного відділення №2 був розроблений план операції.

«4,5 години тривала складна нейрохірургічна операція. Проведена декомпресійна трепанація черепа, видалені уламки кісток з ранового каналу, пошкоджені ділянки мозку, зупинена кровотеча, виконана операція з профілактики ліквореї та менінгіту. До кінця операції з’явилася пульсація мозку, а з нею і надія на порятунок», – розповів Марченко.

Товкиз 10 діб був у коматозному стані, і на 11 добу відкрив ліве око і потиснув руку.

«Далі справа пішла на поправку. Після стабілізації стану Володимира перевели на реабілітацію у військовий госпіталь в Київ. Завдяки своїй волі та наполегливості «Товчик»( так його називають побратими) швидко пішов на одужання. Минуло 2 місяці, і Вовчик 2 дні як гуляє по Києву», – повідомив лікар.

Володимир з дружиною Катериною

Facebook Марченко

Facebook Марченко

Facebook Марченко

Поки ж сім’я пораненого військовослужбовця очікує проведення пластики дефекту черепа. Операція повинна відбутися через 2 місяці.