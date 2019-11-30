Україна виграла чемпіонат світу з фітнесу, обійшовши Росію

Україна завоювала три золоті, дві срібні та дві бронзові медалі на чемпіонаті світу з фітнесу, який пройшов у Братиславі.

Українки посіли перше місце в неофіційному медальному заліку, випередивши конкуренток з Росії.

У категорії Вуменс фізик понад 163 см наші співвітчизниці зайняли весь п’єдестал. Крім «золота» полтавчанки Вікторії Погребняк і Полтави, «срібло» на рахунку днепрянки Любові Попови. Наталія Прохорова з Полтавщини взяла «бронзу».

Вікторія Погрібняк

Алла Мацегора

Любов Попова (ліворуч)

Вдало виступили спортсменки збірної України і «велнес фітнес». На братиславській сцені в цій дисципліні нашу країну представляли п’ять спортсменок і всі потрапили у топ-5 у своїх ростових категоріях.

Найвищого результату в своїй кар’єрі досягла Катерина Черней з Південної Пальміри, завоювавши бронзову медаль у категорії фітнес до 168 див. У категорії фітнес понад 168 см віце-чемпіонкою світу стала киянка Катерина Прокоп’єва. А бронзову нагороду отримала Ольга Кулинич.

Два «золота», «срібло”, «бронза» і четверте місце — результати виступів українок на чемпіонаті світу в бодіфітнесі.

1-е місця у днепрянки Алли Мацегоры (до 168 см) і запоріжанки Юлії Шикула (понад 168 см). 2-е місце у представниці Полтави Аліни Яман. 3-е посіла Ольга Шнурова з Києва.

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