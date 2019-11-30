На Миколаївщині затримали 25-річну сутенерку

Правоохоронці затримали мешканку Нової Одеси, яка протягом тривалого часу займалася сутенерством у Миколаєві.

Про це пише Новини Н.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисниця підшукувала дівчат, які перебували у скрутному матеріальному становищі, і пропонувала їм займатися проституцією.

Половину грошей, отриманих від «клієнтів», вона залишала собі.

Зараз їй оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення в заняття проституцією).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.