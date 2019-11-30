Москва пригрозила Україні втратою нових територій

Спікер Госдуры Росії В’ячеслав Володін заявив, що Україна може розпастися через нетерпимості Києва до малих народів, права яких постійно обмежуються. Так цей мудак відреагував на поведінку делегації України в ООН.

Про це передають сьогодні росСМИ.

Як наголошується в повідомленні, київські посланці спробували зірвати виступ депутата Держдуми, представника кримських татар Руслана Бальбека. Це сталося на форумі, де обговорювалися питання національних меншин.

«Новій владі Києва варто почати не з позиції образ і претензій, а з позиції усунення помилок.

Переглянути ставлення до прав етнічних груп в країні.

Росіяни, угорці, поляки — в Україні вони нацменшини, і, незважаючи на те, що вони громадяни України, їх права постійно порушуються», — заявив Володін.

В якості прикладу російський клоун навів закон про мову, який заборонив використовувати в українських школах будь-яку мову, окрім української.

Він зазначив, що на догоду нацрадикалам влади вважають «малим народом» 36% російськомовних громадян України.

«Владі України варто задуматися, чому в 2014 році переважна більшість — більше 96% жителів Криму і Севастополя: росіяни, українці, кримські татари, білоруси, вірмени, азербайджанці — прийняли рішення про входження до складу Російської Федерації», — сказав голова Госдуры.

Він запропонував українцям «не стукати по столу як спадкоємці Микити Хрущова», а брати приклад з країни, де поважаються права і традиції всіх народів — Росії (ги-ги).

«Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей.

Це потрібно розуміти влади України і не допускати порушення прав і свобод проживають на території країни етнічних груп», — підсумував оратор.

Заступник голови думського комітету з міжнародних справ Наталя Поклонська заявила, що на форумі ООН під час виступу депутата Руслана Бальбека відбувалося щось неймовірне.

«Українська делегація у повному складі не змогла тримати себе в руках: вони тупцяли, плескали і стукали ногами, намагаючись переконати присутніх в працездатності всіх рухових функцій свого організму…

Тому я з жахом дивлюся на заклики деяких «патріотів» України повернути країні ядерну зброю», — розповіла ця дурепа і зрадниця.