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Екатерина Кухар удивила поклонников прозрачным нарядом

01.12.2019

Екатерина Кухар вместе со своим мужем посетили церемонию награждения премии программы “Зірковий шлях”. Во время этого выхода балерина удивила всех своим откровенным нарядом.

Прима-балерина Украины Екатерина Кухар умеет удивлять не только своего мужа, но и поклонников. На днях она появилась практически в прозрачном платье на церемонии награждения премии программы “Зірковий шлях”, которая выходит на канале “Украина”.

Для этого выходи Кухар выбрала черное платье с перьями в пол. Но вот юбка этого наряда была полностью прозрачной, оголяя для взоров ноги балерины. Свой образ она дополнила довольно лаконичной прической и босоножками серого цвета.

А Александ Стоянов решил придерживаться классического стиля в одежде и выбрал черный костюм с цветочным принтом в цвет и белую рубашку. Семейная пара во всю позировала перед фотокамерами.

“Я в образе черного, коварного лебедя. Мне друзья прислали недавно видео, в котором лебедь заклевал лабрадора. Я была в шоке, ведь не думала, что эти птицы могут быть агрессивными. Я очень люблю удивлять своего супруга, но после 10 лет брака это довольно трудно, потому что он как никто другой видел меня в разных амплуа, начиная от Белоснежки, заканчивая Маргаритой, которая летает на метле. Но этот костюм его поразил. Моя мама, когда меня увидела в этом наряде, сказала: “О Боже, и ты в этом пойдешь?!”. Ее поразила откровенность и прозрачность костюма. Но у меня есть тонкая грань, которую я контролирую. С одной стороны, женщина должна быть сексуальной, а с другой, я не люблю, когда это переходит грань с пошлостью, тогда это “не вкусно”, – рассказала Кухар.

Она также добавила, что эталоном стиля для нее является Анджелина Джоли.

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Александр Стоянов отметил, что его жена всегда может его удивить и порой он сам не знает, чего ему от нее ждать. Но ему это очень нравится в их отношениях.

: hyser.com.ua

 

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