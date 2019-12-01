Екатерина Кухар удивила поклонников прозрачным нарядом

Екатерина Кухар вместе со своим мужем посетили церемонию награждения премии программы “Зірковий шлях”. Во время этого выхода балерина удивила всех своим откровенным нарядом.

Прима-балерина Украины Екатерина Кухар умеет удивлять не только своего мужа, но и поклонников. На днях она появилась практически в прозрачном платье на церемонии награждения премии программы “Зірковий шлях”, которая выходит на канале “Украина”.

Для этого выходи Кухар выбрала черное платье с перьями в пол. Но вот юбка этого наряда была полностью прозрачной, оголяя для взоров ноги балерины. Свой образ она дополнила довольно лаконичной прической и босоножками серого цвета.

А Александ Стоянов решил придерживаться классического стиля в одежде и выбрал черный костюм с цветочным принтом в цвет и белую рубашку. Семейная пара во всю позировала перед фотокамерами.

“Я в образе черного, коварного лебедя. Мне друзья прислали недавно видео, в котором лебедь заклевал лабрадора. Я была в шоке, ведь не думала, что эти птицы могут быть агрессивными. Я очень люблю удивлять своего супруга, но после 10 лет брака это довольно трудно, потому что он как никто другой видел меня в разных амплуа, начиная от Белоснежки, заканчивая Маргаритой, которая летает на метле. Но этот костюм его поразил. Моя мама, когда меня увидела в этом наряде, сказала: “О Боже, и ты в этом пойдешь?!”. Ее поразила откровенность и прозрачность костюма. Но у меня есть тонкая грань, которую я контролирую. С одной стороны, женщина должна быть сексуальной, а с другой, я не люблю, когда это переходит грань с пошлостью, тогда это “не вкусно”, – рассказала Кухар.

Она также добавила, что эталоном стиля для нее является Анджелина Джоли.

Александр Стоянов отметил, что его жена всегда может его удивить и порой он сам не знает, чего ему от нее ждать. Но ему это очень нравится в их отношениях.

: hyser.com.ua