У Києві чоловіка від самогубства врятував один номер телефону (відео)

Чоловік хотів стрибнути з мосту в Києві, однак його життя врятувала хитрість поліціянтів.

Мати чоловіка померла, дружина пішла, всі його залишили, от і закінчився сенс життя – подумав чоловік та пішов стрибати з мосту. Про цей випадок розповіла прес-служба патрульної поліції Києва.

Поліціянти побачивши його, вирішили підійти, однак чоловік не давав наближатись до себе. Тоді правоохоронцям довелось схитрити і запропонувати чоловіку просто записати номер телефону, щоб в разі чого, йому було з ким поговорити. І поки він опустив очі на телефон, інший поліціянт підбіг до нього та схопив за руки.

: stolychno.news

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