В России задержали высокопоставленного силовика

Первый заместитель руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко был задержан вчера при получении взятки. По информации источников издания “Znak.com” в силовых структурах, речь идет о сумме 18 млн рублей.

По предварительной информации, Бусылко будет вынесена мера пресечения в виде ареста. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области информацию о задержании Бусылко не комментируют. Добавим, что Бусылко считается человеком бывшего начальника СУ СКР по региону Валерия Задорина, который покинул свой пост после дела о невыплате заработной платы. Летом 2017 года силовик был кратковременно отстранен от должности в связи с историей о тагильской «борзоте».

9 июля президент РФ Владимир Путин во время визита в Екатеринбург на выставку «Иннопром» обратил внимание на долги Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий перед своими сотрудниками по зарплате. Глава России заявил, что к нему на прямую линию пришло обращение от сотрудников предприятия: руководитель завода якобы отказывался платить им зарплату, «пока президент лично к нему не обратится».

«Надо понять, откуда такая „борзота“», — подчеркнул Владимир Путин. Валерий Задорин был восстановлен в должности, однако 9 апреля 2018 года он оставил службу в органах Следственного комитета России в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. С 13 сентября его место в следственном органе занял генерал-лейтенант Михаил Богинский, который прежде возглавлял Тюменское СУ СКР. Михаил Бусылко родился в Свердловске.

В 1998 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА). Занимал должности следователя прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, старшего следователя прокуратуры Свердловской области, а также следователя по особо важным делам управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

В период с 2007 по 2011 год занимал должности заместителя руководителя следственного отдела и руководителя второго следственного отдела СК при прокуратуре России по Уральскому федеральному округу. С 2011 года занимал должность заместителя руководителя следственного управления СК России по Уральскому федеральному округу.

: ghall.com.ua