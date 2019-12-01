Дочь Дональда Трампа порядком набрала в весе, но особо не комплексует (фото)

В юзеров много вопросов к 26-летней дочери американского президента Тиффани Трамп. Ведь в последнее время у нее появилось несколько лишних килограммов, хотя она особенно из-за этого и не волнуется, учитывая ее веселый вид на последних фото.

Дочь Дональда Трампа от предыдущих отношений с Марлой Мейплз появилась в Розовом саду накануне Дня благодарения на традиционной церемонии, где происходит помиловании индейки. И внимание привлекла не только ее персона, но и второй подбородок.

Для выхода Тиффани выбрала лаконичный образ: голубое пальто и черный наряд, который виднелся под ним. А дополнила look сдержанным ожерельем CHANEL с жемчугом и серьгами.

На мероприятии она появилась вместе с любимым Майклом Буглосом. Мужчина имеет значительные состояния и является миллиардером из Нигерии.

: Новости Ю