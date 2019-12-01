Поліція заарештувала злочинців, які проникли до будинку Вселенського Патріарха

16 листопада до будинку Вселенського Патріарха Варфоломія в Стамбулі проникнули четверо невідомих у масках. Господар будинку перед цим поїхав на світський прийом, який відбувався в центрі мегаполіса. Але в приміщенні залишалася економка.

Очевидно, цього не знали зловмисники, тому й попалися їй на очі. Вона викликала поліцію, котра моментально приїхала до будинку, який розташований в елітному районі Стамбула й ретельно охороняється приватним агентством, а також буквально нашпигований камерами відеоспостереження. На одному із записів було зафіксовано, як вони проникали в будівлю. Поліції за два тижні вдалося вирахувати зломщиків.

Як повідомили турецькі ЗМІ, у середу ввечері поліція провела операцію із затримання чотирьох підозрюваних. Вони чинили активний опір. Один навіть почав відстрілюватися від оперативників, які також відкрили вогонь на ураження і поранили того, хто що стріляв. Його доправили до лікарні, а до палати приставили посилену охорону. У лікарню потрапили й чотири поліцейські, поранені злочинцями. У тих вилучили, як інформують ЗМІ, «дві одиниці вогнепальної зброї». Про інші подробиці операції поки що не повідомляється.

Губернатор Стамбула Алі Ерлікая особисто подякував усім, причетним до успішної операції. З управління поліції Стамбула повідомили, що розслідування проникнення чотирьох осіб у ретельно охоронюваний будинок триває. У злочинців, які наважилися на це, можливо, є спільники, які знали розпорядок дня Вселенського Патріарха Варфоломія, або спостерігали за його будинком. Поки невідомо, що намагалися знайти там грабіжники, — гроші й цінності чи якісь важливі документи.

: golos.com.ua

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