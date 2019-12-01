Королева Іспанії Летиція вразила зміною іміджу (фото)

Король Іспанії Філіп VI і його чарівна дружина Летиція стали гостями церемонії вручення нагород Francisco Cerecedo у готелі Palace в Мадриді у четвер, 28 листопада. Для світського виходу стилісти вирішили зробити експеримент зі зовнішнім виглядом ексжурналістки.

Так, королева Іспанії з’явилася перед об’єктивами папараці у чорній сукні-футлярі від Dries Van Noten довжини міді, яка прикрашена золотими квітами.

Летиція доповнила свій “аутфіт” чорно-золотими босоніжками на високих підборах і лаковим клатчем. Найбільш неочікувано виглядала зачіска дружини короля Іспанії. Стилісти зібрали її волосся у короткий боб, який чудово пасував королеві.

На заході королівське подружжя представляло найкращих журналістів Іспанії для отримання нагороди в рамках церемонії імені Francisco Cerecedo. Що цікаво, до заміжжя з Філіпом VI Летиція успішно будувала кар’єру у журналістиці.

: 24tv.ua

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