У Британії собака забралась у лисячу нору і блукала там три дні

В англійському місті Бакхерст Хілл, графство Ессекс, джек-рассел-тер’єр на прізвисько Мітсі під час прогулянки забрався в лисячу нору і під землею провів три доби.

Алан Віттон вирушив на прогулянку зі своїм улюбленим псом Джеком в ліс в Ессексі. Як і завжди собака стрибала і бігала, радіючи погоді, але в якийсь момент чоловік покликав вихованця і він не відгукнувся. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Чоловік провів залишок дня в пошуках вихованця, обшукав територію, потім до нього приєдналися дружина і двоє дітей. Однак безрезультатно.

На наступний день Віттон повернувся на це місце і продовжив пошуки, а також розвісив листівки з фотографією зниклого пса. Після цього йому подзвонив один з собачників і розповів, що його пес пронюхав в окопі щось дивне і сильно гавкав. Віттон кинув все і побіг до цього місця.

Разом з собою британець взяв кілька іграшок Мітсі, які пищать, біля нори він натиснув на них і почув у відповідь слабке скавуління. Ще через дві години Віттон визволив свого вихованця з-під землі.

: new-s.com.ua

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