53-річна Сальма Хайек показала розкішну фігуру

Нестаріюча кінозірка виклала відверте фото

Зірка фільму “Бандитки” Сальма Хайек вміє дивувати. Зовсім недавно 53-річна актриса відзначила “чорну п’ятницю”, опублікувавши пікантне фото. Вона показала в “Інстаграмі” пишні сідниці, затягнуті в чорне мереживо і смужки чорної шкіри.

“Чорна п’ятниця”, – грайливо підписала кадр “бандитка”.

Сказати, що фігура Сальми Хайек прекрасна в будь-якому віці і з будь-якого ракурсу, – це нічого не сказати. Відвертий знімок убив фанатів наповал. “Ти завжди будеш бомбою”, “Інтернет підірваний”, “Хто такі Кардаш’ян, Джей Ло? Сальма всіх зробила!”, “Прекрасна попка”, – такі коментарі під фотографією залишали здивовані підписники.

Хайек давно інтригує публіку, демонструючи підтягнуту фігуру і свіжу шкіру. Секрет першого вона пояснює просто: «Я мексиканка» – а рецепти красивої шкіри ні від кого і не приховує. За словами Сальми, в догляді за обличчям вона дотримується три простих правила: чи не висушувати шкіру надмірним очищенням, використовувати натуральні олії для харчування, не виходити з дому без сонцезахисного крему, навіть якщо це справа п’яти хвилин.

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Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 29 Лис 2019 р. о 6:25 PST

: voiceshowbiz.com

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