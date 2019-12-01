Тимошенко обіцяє не дати Зеленського і Ко вчинити злочин проти України

Сьогодні — 1 грудня. Перший день зими і 28 років з дня Всеукраїнського референдуму про незалежність України. З того дня, коли понад 90 відсотків українців сказали «Так» своєму незалежному, Українській державі.

Про цю історичну подію нагадала близько години тому у Фейсбуці лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Напередодні того референдуму, я пам’ятаю, в містах і селах роздавали листівки, в яких говорилося, наскільки багата і родюча земля наша, як щасливо і заможно ми скоро заживемо…

І хто б міг подумати, що навіть через 28 років після того своя влада буде планувати забрати у громадян землю! Віддати на розтерзання «ринку» останній стратегічний недоторканний ресурс України.

Цього не можна допустити! Це буде злочином перед історією, перед державою, перед наступними поколіннями! І ми не допустимо!

Будь-яка влада приходить і йде. А Україна залишиться.

Вона має право бути сильною, щасливою і незалежною!