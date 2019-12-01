За дев’ять місяців на Київщині було скоєно 68 умисних вбивств і замахів на вбивство

Протягом січня-вересня 2019 року на території Київської області було зареєстровано 91 умисне тяжке тілесне ушкодження (на 7,1% більше, ніж у січні-вересні 2018 року) і 68 очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство (на 13,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року).

Всього в результаті злочинних діянь загинуло 312 осіб, з числа яких 15,1% були вбиті, 9% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Про це стало відомо з повідомлення Головного управління статистики у Київській області.

“Від злочинів у січні-вересні 2019 року постраждали 7,3 тис. осіб (на 22,0% менше, ніж у січні-вересні 2018 року), з яких 2172 людини – жінки, 319 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 83 особи – неповнолітні та 91 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість (4,2 тис. осіб, серед яких 31,3% – жінки), постраждало від крадіжок і грабежів”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних із злочинами, на території області постраждало 486 осіб, з них 162 людини (33,3%) – загинуло.

За повідомленням прокуратури Київської області, у січні-вересні 2019 року було зареєстровано 14,2 тис. кримінальних правопорушень (на 19,9% менше, ніж у січні-вересні 2018 року). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 41% – тяжкі та особливо тяжкі. Також, за даними статистики, правоохоронними органами за цей період виявлено 18 злочинних організацій, до складу яких входило 88 осіб.

“У загальній кількості злочинів 52,3% становили злочини проти власності, 9,3% – злочини проти життя і здоров’я людини, 8,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 6,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 5,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 5,6% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,2% – злочини проти правосуддя, 2% – злочини проти громадської безпеки, 1,7% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,5% -злочини проти громадського порядку та моральності, 1,1% – злочини у сфері господарської діяльності”, – йдеться в повідомленні прес-служби ГУ статистики Київської області.

Порівняно з січнем-вереснем 2018 року кількість шахрайств (874 випадку), зменшилася на 19,1%, кількість грабежів (257 випадків) і кількість крадіжок (5,4 тис. випадків) зменшилася відповідно на 30,2% і 29,3%, кількість розбоїв (78 випадків) збільшилася на 5,4%, кількість випадків хабарництва (128) збільшилася на 24,3%.

Серед 3464 виявлених осіб, які вчинили злочини, 21,9% раніше ставали на злочинний шлях, з яких кожен другий мав незняту або непогашену судимість, 5,8% вчинили злочин у групі, 7,9% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 11,3% – жінки, 1,5% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися 68,3%, безробітних – 9,6%.

Нагадаємо, що згідно з даними Головного управління Нацполиции в Києві, кількість відкритих кримінальних справ за фактами шахрайства неухильно скорочувалася з 2015 року. У 2018 році таких кримінальних проваджень було відкрито найменше за останні шість років – 3026 виробництв. При цьому всього за три місяці 2019 року відкрито 1279 кримінальних проваджень.