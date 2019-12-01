Рак у Мазур: колеги поділилися подробицями хвороби

Ведуча Лідія Таран розповіла, як проходять робочі будні Алли Мазур. Як зазначила зірка телеканалу «1+1», зараз колеги іноді підміняють Аллу Мазур у випуску новин «ТСН.Тиждень».

Таран зі сльозами на очах зізналася, що пишається мужністю колеги, пише ТСН. За словами Лідії, Алла Мазур спочатку не хотіла розповідати про свій діагноз, але набралася сміливості і розкрила це всій країні.

Також ведуча повідомила — на каналі очікували, що Алла Мазур вийде в ефір вже після початку курсу лікування і вже планували підстраховувати зірку, але та вийшла в ефір. За словами телеведучої, в той момент «у нас сльози наверталися».

Лідія Таран впевнена, що вчинок Алли був викликом громадськості, адже після такої заяви, люди повинні піти перевірятися на наявність недуги. Особливо це стосується жінок, у яких є діти, адже їм треба жити далі.

Нагадаємо, Алла Мазур повідомила про свою хворобу 12 листопада цього року на своїй сторінці у Фейсбук.

Зірка телебачення вирішила на закриватися в собі, борючись один на один з недугою. Вона повідомила про проблеми зі здоров’ям і на прикладі власної історії застерегла українок. Ведуча порадила жінкам проходити профілактичний огляд хоча б раз в рік після 45 років.