Сеть рассмешило видео кошки-неудачницы

Животные часто становятся главными героями забавных сюжетов и смешных видео. Добрые хозяева с радостью делятся выходками своих домочадцев и даже начинают заводить личные страницы для братьев наши меньших. Недавно в сети появилась целая подборка смешных моментов при участии весьма неловкого четырёхлапого друга.

Главная героиня сюжет, кошка по имени Джиллиан проживает в одном з американских приютов для животных. Красивая двухцветная «тигрица» уже имеет популярность благодаря своим грациозным падениям. Да-да, именно падениям. Животное, несмотря на все законы природы, не может удержать баланс, постоянно падая, переворачиваясь, соскальзывая с любой поверхности на которой находится или пытается забраться.

«Многие из вас видели более короткую версию «Джилли Фоллс», но она становится полнометражным фильмом со всеми дополнительными неудачами.» – значится подпись под видео.

И вправду, концентрация забавных падений настолько велика, что удержатся от улыбки просто невозможно. На видео с первых кадров видно, как кошка «растягивается» на столе, затем соскальзывает со стула, неловко перекатывается во сне, устремляясь при этом вниз. Неумело прыгает по уровням кошачьего домика и не единожды падает с него, при этом приземляется на мирно спавшего внизу кота. И каждый раз, животное будто искренне удивляется как это могло произойти и с завидным упорством продолжает радовать глаз своими новыми сальто. Те, кто уже успел просмотреть видео, наградили Джиллиан титулом самой неуклюжей кошки в мире.

: hyser.com.ua