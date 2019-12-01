Новий Майдан? Активісти будуть стояти під ВП до закінчення зустрічі «Нормандської четвірки»

«Рух опору капітуляції» оголосив на 8 грудня тривалу акцію біля стін Офісу президента України і загрожують Володимиру Зеленському новим Майданом, якщо той «капітулює» на зустрічі «Нормандської четвірки» у Парижі 9 грудня.

Заклик взяти участь в акції з’явився напередодні а Фейсбуці цієї організації.

Противники «капітуляції» збираються вийти ввечері 8 грудня на Банкову в рамках, як «акції громадського контролю за діями президента».

Акція триватиме до оголошення результатів «нормандської зустрічі» — тобто мінімум добу.

У Русі повідомили, що акція буде носити інформаційно-просвітницький характер і включати брифінги, громадські дискусії, формування мережі опору та бойове злагодження.

Організатори акції обурені тим, що Росія намагається втихомирити і обдурити український народ, а у Москви «на черзі після Молдови і Білорусі Україна».

«І нормандська зустріч є першим публічним актом у драмі капітуляції України», — пишуть організатори акції.

«Якщо результати зустрічі в Нормандії будуть негативними для України, то протест має всі шанси перерости в довгостроковий», — попередили в » Русі опору капітуляції».

Треба сказати, що анонсована акція дійсно має високі шанси стати новим Майданом — в тому випадку, якщо Зеленський в Парижі піде на якісь суттєві поступки Путіну. Тобто, якщо він ризикне перетнути певні «червоні лінії», про яких давно говорять…