Дженнифер Энистон нашла секрет привлечения аудитории в Instagram

Сейчас количество подписчиков актрисы в Instagram достигло 20 миллионов, и звезда сериала «Друзья» решила поблагодарить за это своих поклонников. В ответ Энистон получила довольно забавные комментарии от своих друзей.

Во вторник вечером актриса проводила время со своими друзьями в Калифорнии. Примерно в это же время количество подписчиков Дженнифер перевалило за 20 миллионов, и такого результата актрисе удалось добиться всего лишь за месяц. Энистон опубликовала короткий отрывок из видео, на котором актриса вытирает слезы. Она выразила искреннюю благодарность своей аудитории.

— 20 миллионов подписчиков?! Огромное спасибо! Спасибо, ребята, — написала актриса.

Друзья Дженнифер решили не оставлять без внимания эту новость.

— Что? Ты здесь всего пару недель. Я работаю над своим Instagram уже 4 года! — пошутила в комментариях Эрин Фостер. Дэвид Спейд иронично добавил, что скоро догонит актрису, хотя у него всего два миллиона подписчиков. Рита Уилсон поздравила Энистон «с самым быстрым взлетом за всю историю», а стилист актрисы Джейми Мирхази, напротив, решил уточнить, почему она шла к этому так долго.

Поклонники Дженнифер не стали много шутить, а просто порадовались за нее. Они отметили, что такой популярностью Энистон пользуется не просто так. По словам подписчиков, главная причина в ее красоте и чувстве юмора. Видимо, актрисе все-таки удалось найти секрет самого быстрого привлечения аудитории в Instagram, пишет newsyou.info.

: newformat.info