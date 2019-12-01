Українцям показали засніжені Карпати: фото морозної казки

У перший день зими в Україні снігу майже немає. У більшості областей – похмура і прохолодна погода, але без довгоочікуваного сніжку. Пощастило тільки Карпатам – там білою ковдрою закутані вершини всіх гір. Красу по-справжньому зимового пейзажу показав фотограф Роман Клим на своїй сторінці в Facebook.

На опублікованих знімках – засніжені ялини і посипані снігом дороги. Фотограф зазначив, що знімав на Івано-Франківщині, на Кривопольском перевалі, розташованому на висоті 1013 метрів над рівнем моря.

Судячи з фото, снігу у Карпатах вже досить багато – любителям лижного спорту є, де розгулятися. Між тим, у Києві поки що вкривають схили штучним снігом – справжнього найближчим часом в столиці не передбачається.

: frankivsk.znaj.ua

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