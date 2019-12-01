Елтон Джон у балетній пачці з’явився на сцені театру (відео)

Британський співак Елтон Джон, який цього року здобув нову хвилю популярності завдяки виходу стрічки “Рокетмен”, здивував глядачів театру у Сіднеї.

72-річний співак у балетній пачці неочікувано приєднався на фінальному поклоні до акторського складу мюзиклу Billy Elliot.

Втім, несподіванкою це стало лише для глядачів, адже Елтон Джон був автором музики для постановки та працював за кулісами увесь час.

“Команда і акторський склад мюзиклу “Біллі Елліот” були дуже здивовані появою особливого гостя … сера Елтона Джона! Елтон приєднався до акторського складу на сцені, і глядачі зустріли його бурхливими оплесками!”, – зауважили організатори виступу.

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Публикация от Billy Elliot The Musical (@billyelliotaustralia) 28 Ноя 2019 в 9:20 PST

: bilshe.com

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