В “Газпроме” сообщили о сокращении прибыли на 45%

Российский газовый монополист “Газпром” потерял значительную часть прибыли за последний год. Согласно подсчетам, прибыль компании сократилась на 45% сравнительно с 2018 годом.

Как сообщает замруководителя финансового департамента “Газпрома” Алексей Фиников, согласно недавним подсчетам, компания заработала за третий квартал 2019 года до 212 миллиардов рублей, или 3,3 миллиарда долларов. Такие цифры говорят о потере в прибыли в 45% относительно аналогичного периода в 2018 году.

Фиников рассказал, что уменьшение дохода произошло в связи с тем, что на европейском рынке произошел переизбыток газа. Это повлекло падение цен в российской компании на минимальный за последние 10 лет уровень.

Кроме того, в “Газпроме” сообщили, что с приходом периода зимнего отбора, компания перешла в сбалансированное положение, что повлекло за собой рост цен в октябре и ноябре 2019 года. Алексей Фиников рассказал, что на хабах установились актуальные цены, с учетом поставки на месяц вперед, до комфортного уровня марта 2019 года. На данный момент они составляют 180-190 долларов за 1 тысячу кубометров газа, с учетом того, что цены будут повышаться.

В компании сообщили, что в последующие три года планируется поставка на дальнее зарубежье примерно 204 миллиарда кубометров газа. Также, в “Газпроме” ожидают средневзвешенную цену газа к концу 2019 года на уровне 202-205 долларов за 1 тысячу кубометров газа, которая существенно не сменится до 2021 года.

: akcenty.com.ua