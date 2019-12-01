Елизавета II показала, как Букингемский дворец готовят к Рождеству (фото)

Королевская семья готовится к Рождеству. Виндзорский замок и часовня Св. Георгия теперь украшены елками и традиционными украшениями.

Фотографы запечатлели происходящую праздничную трансформацию. Известно, что рождественские елки королевы специально выращиваются в Виндзорском парке для монарха. В Виндзорском замке было возведено несколько деревьев, в том числе 15-футовые елки Нордмана в Алой гостиной и 20-футовое дерево в Георгиевском зале.

Королевские фанаты узнают в Зале Святого Георгия комнату, где Меган Маркл и принц Гарри впервые представили миру Арчи Маунтбэттен-Виндзор. Великолепное дерево не совсем достигает потолка богато украшенной комнаты, но, тем не менее, выглядит совершенно царственно.

: akcenty.com.ua