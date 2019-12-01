Повінь – зміна системи

Menu
Close

У морі біля Бердянська прикордонники виявили сітки, в яких попалася риба з Червоної книги (відео)

01.12.2019

Прикордонники виловили 420 метрів сіток, в які попалися 8 червонокнижних риб

У Бердянському районі акваторії Азовського моря оперативники спецпідрозділу Держприкордонслужби Маріупольського катерного загону морської охорони виявили риболовні сітки. Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

У 420 метрах сіток вже була риба, в тому числі й 8 примірників видів, що знаходяться в Червоній книзі. Серед них осетер, севрюга, камбала та інші.

Прикордонники вилучили рибальські сітки, а рибу випустили в море.

: 1news.zp.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.

Читайте також:   Потужні зливи в Індії: майже 50 загиблих
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *