У морі біля Бердянська прикордонники виявили сітки, в яких попалася риба з Червоної книги (відео)

Прикордонники виловили 420 метрів сіток, в які попалися 8 червонокнижних риб

У Бердянському районі акваторії Азовського моря оперативники спецпідрозділу Держприкордонслужби Маріупольського катерного загону морської охорони виявили риболовні сітки. Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

У 420 метрах сіток вже була риба, в тому числі й 8 примірників видів, що знаходяться в Червоній книзі. Серед них осетер, севрюга, камбала та інші.

Прикордонники вилучили рибальські сітки, а рибу випустили в море.

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: 1news.zp.ua

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