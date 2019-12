США обеспокоены новым российским законом об «иностранных агентах»

США обеспокоены тем, что Госдума России одобрила закон, позволяющий признавать «иностранными агентами» не только средства массовой информации и общественные организации, но еще и физических лиц, которые получают зарубежное финансирование.

Об этом в своем Твиттере в субботу написала официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус.

We are alarmed by the Russian parliament’s rushed approval of more “foreign agent” legislation that can be used to stifle independent voices. We urge Russia to honor its commitment to freedom of expression, which #Lavrov reaffirmed at the OSCE Media Conference. @mfa_Russia

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) 30 листопада 2019 р.

«Мы встревожены поспешным принятием российским парламентом еще одного закона об «иностранных агентах», который может использоваться для подавления независимых голосов. Призываем Россию уважать взятые на себя обязательства по защите свободы слова», – написала Ортагус, напомнив, что глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил о соблюдении таких обязательств на конференции ОБСЕ, информирует «Голос Америки».

Ранее Совет Федерации России одобрил законопроект, позволяющий признавать «иностранными агентами» физических лиц. Законопроект предполагает, что «иностранными агентами» могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – «иностранных агентов» или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

: ru.krymr.com