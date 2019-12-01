Інфекційну лікарню Новочеркаська закрили догляду за всіх лікарів

Стаціонар інфекційної лікарні Новочеркаська закритий через кадрового голоду. Інформацію про це чиновники намагалися приховати, стало відомо на засіданні міської думи.

Про те, що лікарня закрита, розповів колегам депутат Дмитро Попов. Начальник міського відділу охорони здоров’я Тетяна Гудкова інформацію частково підтвердила: за її словами, закритий тільки стаціонар. А сталося це з-за того, що з невідомої причини звільнилися відразу три лікаря.

Пізніше в мерії Новочеркаська уточнили, що з стаціонару инфекционки звільнилися всі лікарі. Двоє, обидва старше 70 років, пішли за власним з листопада, а завідувач відділенням написав заяву, перебуваючи на лікарняному.

У підсумку дітей з хворобами органів дихання будуть госпіталізувати в дитячу лікарню, а з вірусні інфекції (кір, менінгіт, кишкові захворювання) везти в Аксай і ЦМЛ Ростова.

У депутатів виникло питання, чому чиновники приховали від думи цю інформацію. Заступник голови думи Андрій Карабедов заявив, що щотижня ходить на наради в мерії, але на них ніхто жодного разу не розповів про серйозну кадрову проблему. Здивувався позиції чиновників і голова думи Юрій Лисенко.

«Всіма можливими способами намагаємося допомогти медустанові – виділяємо гроші на ремонт, розглядали можливість переселення інфекційної лікарні в окреме нове модульне будівля, вносимо свої пропозиції щодо покращення роботи лікарні, приймаємо масу звернень жителів – а відбувається таке, – констатував він. – В терміновому порядку будемо детально розглядати питання, розкривати всі проблеми і приймати рішення».

Депутати припустили, що однією з причин відходу фахівців могло стати гнітюче стан лікарні. В цьому році дума вже виділила мільйон на початок поточного ремонту, що дозволило привести в порядок санвузли та систему опалення. У 2020 році планується виділити 1,5 мільйона на проводку, покрівлю та інші потреби.

Однак тепер головним стало питання, як повернути фахівців. Депутати мають намір зустрітися з уволившимися лікарями і вирішувати, що робити далі, в залежності від підсумків бесід з ними.