Хомчак: ЗСУ повинні готуватися до наступальних дій

Під час подбития підсумків діяльності Збройних сил України за 2019 рік в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак серед іншого заявив: «Підготовка підрозділів до наступальних дій повинна займати до 70% навчального часу».

У той же час командувач Операцією Об’єднаних сил Володимир Кравченко пояснив, що з цієї самої підготовкою є нюанси: «Заходи з бойової підготовки на військових полігонах і в пунктах постійної дислокації проводяться формально».

Мало того: «В районі ООС є певні проблеми – підрозділи за показниками укомплектованості і навчання мають ступінь «обмежено готові» і потребують часу для придбання бойової здатності».