«Вони ж діди». Лукаш показала список «студентів», з якими хоче зустрітись Зеленський

30 листопада, після того, як стало відомо про плани Зеленського зустрітися зі студентами, яких на Майдані побили беркутівці, екс-міністр юстиції України Олена Лукаш на своїй сторінці в Facebook опублікувала список цих «студентів».

«Де вони зараз? Чи залишилися в Україні? Чи отримали після Революції Гідності можливість керувати країною і втілювати в життя зміни?», — так написав вранці в Telegram Зеленський.

Олена Лукаш у себе на сторінці зазначає, що готова допомогти їх знайти і приводить список людей, затриманих в ході зачистки Майдану в ніч на 30 листопада 2013 року. Більшість із них далеко не студенти, судячи за віком.