Мережа жахнули фото страв до дитячої лікарні в Харкові

У соціальних мережах активно обговорюють фотографії з їдальні дитячої лікарні в Харкові. На них зображена посуд, схожа на ту, яку видають у в’язницях.

На знімках, опублікованих міськими пабликами, видно, що в тарілці є вміст, яке мало зовнішнім виглядом нагадує їжу.

Детальніше про ситуацію розповіла мати дитини, якого доставили в інфекційну лікарню міста.

«Не дуже добрий день. Сьогодні вночі у моєї дочки стався помилковий круп. Нас по швидкій відвезли в дитячу інфекційну лікарню. Наступне фото це те з чого там годують дітей (я мовчу про те, чим годують)», — зазначила жінка.