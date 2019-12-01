Стрілок був без маски: що розповіла очевидець замаху на Соболєва

Дівчина Іванна, яка стала свідком розстрілу Range Rover в центрі Києві, у результаті якого загинув трирічний хлопчик, чула один постріл і бачила як невідомий чоловік сів у машину і поїхав. Вона ж викликала швидку для пораненого дитини.

Іванна розповіла журналістам «Громадського», що бачила, як кремезний чоловік у чорному сідав у машину біля ресторану «Маріо», після чого автомобіль виїхав. Після цього водій позашляховика вибіг на вулицю з дитиною на руках.

За її словами, батько вибіг з машини з дитиною на руках. Дитина кричав, що йому боляче, батько просив викликати швидку.

Потім батьки побігли до «Маріо», мати кричала, приїхала швидка.

«Я не бачила моменту пострілу, я бачила лише як чоловік сів у машину і вона від’їхала», — розповіла дівчина, зазначивши, що сів в авто чоловік був не в масці і зброї, вона не бачила.

Свідок розстрілу Range Rover у Києві — Іванна чула один постріл і бачила як невідомий чоловік сів у машину й поїхав. Дівчина викликала карету швидкої для пораненого 3-річного хлопчика, який згодом загинув pic.twitter.com/CY0amMBIAe

— hromadske (@HromadskeUA) December 1, 2019

За інформацією поліції, постріл був один, перестрілки і конфлікту не було. Трирічна дитина померла в кареті швидкої допомоги. Його батьки не поранені.