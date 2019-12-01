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У Путіна пригрозили Україні розпадом: у МЗС яскраво відповіли окупантам

01.12.2019

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін намагається розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні заявою про втрату ще кількох областей.

Про це у Facebook написав заступник глави МЗС України Василь Боднар, зазначивши, що Кремль вкотре намагається розіграти «національне питання».

Боднар підкреслив, що слова Володіна – класичний набір штампів, упередженості і маніпуляцій, які РФ широкомасштабно використовує в етнонаціональних питаннях в Україні.

«Формулювання «малі народи» ніколи не використовувалася в Україні, оскільки всі народи, етноси, етнічні групи абсолютно рівні у своїх правах, користуються однаковими гарантіями захисту. Однак у Росії домінує таке дискримінаційне поділ на так звані «великі» і «малі» народи, відповідно, з «великими» і «малими» правами», – відповів росіянам дипломат.

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